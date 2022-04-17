Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако

Грек взял титул в Монте-Карло второй год кряду

Фото: twitter.com/ROLEXMCMASTERS

Пятая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас победил в финале сенсацию турнира серии Masters в Монако Алехандро Давидовича-Фокину (ATP, 46) 6:3, 7:6 (3).



За полтора часа грек сделал 3 эйса, единожды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта. Испанец, который по ходу соревнований выбил лидера рейтинг-листа Новака Джоковича, 1 раз подал навылет, допустил 1 «двойную» и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Это была третья встреча теннисистов – Стефанос выиграл все матчи.

Отметим, что Циципас второй год кряду становится сильнейшим на грунтовом турнире в Монте-Карло. В предыдущем розыгрыше соревнований в финале грек одолел россиянина Андрея Рублева.