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Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако

Грек взял титул в Монте-Карло второй год кряду
Теннис ATP
19:41
Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако
Фото: twitter.com/ROLEXMCMASTERS

Пятая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас победил в финале сенсацию турнира серии Masters в Монако Алехандро Давидовича-Фокину (ATP, 46) 6:3, 7:6 (3).

За полтора часа грек сделал 3 эйса, единожды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта. Испанец, который по ходу соревнований выбил лидера рейтинг-листа Новака Джоковича, 1 раз подал навылет, допустил 1 «двойную» и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Это была третья встреча теннисистов – Стефанос выиграл все матчи.

Отметим, что Циципас второй год кряду становится сильнейшим на грунтовом турнире в Монте-Карло. В предыдущем розыгрыше соревнований в финале грек одолел россиянина Андрея Рублева.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Стефанос Циципас алехандро давидович-фокина

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