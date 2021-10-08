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Циципас: «В Индиан-Уэллсе чувствуешь себя, как на «Шлеме»

Греческий теннисист – об организации Masters
Теннис ATP
8 октября 18:57
Циципас: «В Индиан-Уэллсе чувствуешь себя, как на «Шлеме»
Стефанос Циципас / фото - Getty Images

3-я ракетка мира грек Стефанос Циципас в интервью пресс-службе ATP высказался о Masters в Индиан-Уэллсе, сравнив его с турнирами серии «Большого Шлема».

«В Калифорнии для тенниса идеальная погода и условия. С точки зрения организации здесь тоже все прекрасно. Всем теннисистам нравится играть здесь, потому что это один из лучших турниров в мире.

Это действительно крупный турнир. Как и в Майами, здесь ты чувствуешь себя будто на «Шлеме». В этом что-то есть».

Напомним, Циципас квалифицировался на Итоговый турнир.

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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Теги

Индиан-Уэллс (ATP) Стефанос Циципас

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