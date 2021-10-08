Циципас увеличил преимущество Европы, впервые обыграв Киргиоса
Циципас: «В Индиан-Уэллсе чувствуешь себя, как на «Шлеме»
Греческий теннисист – об организации Masters
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
3-я ракетка мира грек Стефанос Циципас в интервью пресс-службе ATP высказался о Masters в Индиан-Уэллсе, сравнив его с турнирами серии «Большого Шлема».
«В Калифорнии для тенниса идеальная погода и условия. С точки зрения организации здесь тоже все прекрасно. Всем теннисистам нравится играть здесь, потому что это один из лучших турниров в мире.
Это действительно крупный турнир. Как и в Майами, здесь ты чувствуешь себя будто на «Шлеме». В этом что-то есть».
Напомним, Циципас квалифицировался на Итоговый турнир.
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