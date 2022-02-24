Циципас в Мексике одержал самую быструю победу в карьере над последним соперником Стаховского

Грек за 47 минут разгромил Вульфа

Фото: ATP

Четвертая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии ATP500 в Акапулько, Мексика, обыграв в двух сетах Джей-Джей Вульфа (ATP, 209) 6:1, 6:0.



Победа за 47 минут стала самой быстрой в карьере для Циципаса. Грек за 13 геймов отдал сопернику всего 16 розыгрышей. Отметим, что американец – последний соперник Сергея Стаховского. Именно Вульф выиграл у украинца в квалификации Australian Open.

Напомним, что в Дубае Новак Джокович проводит первый турнир в 2022-м году и уже вышел в 1/4 финала.