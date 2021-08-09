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Циципас впервые стал третьей ракеткой мира, Крутых дебютирует в топ-400

Синнер после триумфа в Вашингтоне поднялся в пятнадцать лучших теннисистов
Теннис ATP
15:48
Циципас впервые стал третьей ракеткой мира, Крутых дебютирует в топ-400
Стефанос Циципас / Фото: ATP

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.

Впервые в карьере Стефанос Циципас стал третьей ракеткой мирового рейтинга, вытеснив Рафаэля Надаля. Итальянец Янник Синнер после триумфа на турнире серии ATP500 в Вашингтоне, США, поднялся в рейтинге на 9 строчек.

Украинец Алексей Крутых обновил свой рекорд, впервые войдя в топ-400 теннисистов мира.

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9643

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8115

4 (3). Рафажль Надаль (Испания) – 7315

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7183

6 (6) Доминик Тим (Австрия) – 6915

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5233

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

15 (24). Янник Синнер (Италия) – 2745

156 (157). Илья Марченко (Украина) – 484

227 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 305

263 (265). Виталий Сачко (Украина) – 237

379 (386). Владислав Орлов (Украина) – 117

399 (401). Алексей Крутых (Украина) – 105

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга WTA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Стефанос Циципас Илья Марченко Янник Синнер Сергей Стаховский Владислав Орлов Виталий Сачко Алексей Крутых

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