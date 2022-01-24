Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open

Грек одержал победу над Тейлором Фритцем

Стефанос Циципас / фото - tennisnet.com

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертом круге Australian Open в пяти сетах одержал победу над американцем Тейлором Фритцем со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался часа 26 минут. За это время Циципас выполнил 19 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Фритц же 13 раз подал навылет и 4 раза ошибся на подаче, реализовав при этом лишь 2 брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Australian Open Стефанос Циципас обыграл Бенуа Пэра.