Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
20:10
Смешанные единоборства. Combate Global 6

Циципас вышел в финал турнира серии Masters в Риме

Греческий теннисист разобрался с Александром Зверевым
Теннис ATP
19:20
Циципас вышел в финал турнира серии Masters в Риме
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обыграл третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева в полуфинале турнира серии Masters в Риме (Италия) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Немецкий теннисист выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. Грек же трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти. 

Стефанос Циципас назвал главную цель в текущем сезоне.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефанос Циципас Александр Зверев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
Теннис ATP
13 мая 22:10
Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді
Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді
Теннис ATP
08 мая 22:16
Зверев не без проблем обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде
Зверев не без проблем обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде
Теннис ATP
08 мая 09:12
Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако
Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако
Теннис ATP
17 апреля 19:41

Новости: Теннис

Сачко выиграл первый матч в квалификации турнира в Женеве
Сачко выиграл первый матч в квалификации турнира в Женеве
ATP
20:35
Циципас вышел в финал турнира серии Masters в Риме
Циципас вышел в финал турнира серии Masters в Риме
ATP
19:20
«Нехай Тарпіщев гляне на себе в дзеркало». Екс-перша ракетка світу став на захист Світоліної
«Нехай Тарпіщев гляне на себе в дзеркало». Екс-перша ракетка світу став на захист Світоліної
ATP
13:25
Джокович переиграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Риме
Джокович переиграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Риме
ATP
07:25
Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
ATP
13 мая 22:10
Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»
Надаль: «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни»
ATP
13 мая 20:30
Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»
Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»
WTA
13 мая 16:44
Снігур переграла білоруску на шляху до півфіналу турніру у Франції
Снігур переграла білоруску на шляху до півфіналу турніру у Франції
WTA
13 мая 14:55
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
ATP
13 мая 12:52
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
6
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
6
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости