Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
Циципас вышел в финал турнира серии Masters в Риме
Греческий теннисист разобрался с Александром Зверевым
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обыграл третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева в полуфинале турнира серии Masters в Риме (Италия) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 30 минут. Немецкий теннисист выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. Грек же трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти.
Стефанос Циципас назвал главную цель в текущем сезоне.
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