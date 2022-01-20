Циципас в трех сетах выиграл стартовый матч Australian Open
Циципас вышел в третий круг Australian Open
Грек одержал победу над Себастианом Баесом
10:00
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге Australian Open в четырех сетах одержал победу над представителем Аргентины Себастианом Баесом со счетом 7:6(1), 6:7(5), 6:3, 6:4.
Матч продолжался 3 часа 20 минут. За это время Циципас выполнил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 18-ти. Баес же 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6-ти.
В первом круге Australian Open Стефанос Циципас обыграл Микаэля Имера.
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