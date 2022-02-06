Циципас: «Поздравляю Надаля и Медведева с великолепным финалом»
Циципас: «Я не думаю о поражении от Медведева»
Греческий теннисист прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open
06 февраля 21:25
Стефанос Циципас / фото - Hamish Blair
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open от второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.
Циципаса цитирует портал tennisnews.gr:
«Я не думаю об этом матче. Это уже в прошлом и я практически забыл об этом поединке. Я продолжаю свой сезон так, как должен это делать. Я знаю, что впереди у меня много турниров. Я должен сохранять правильный настрой, что мне нужно хорошо выступать на разных соревнованиях и разных покрытиях. Какое покрытие для меня самое удобное? Думаю, я могу играть везде, в моей игре есть то, что нужно для всех кортов. Мне не хочется быть тем теннисистом, который только на одном покрытии играет хорошо».
Стефанос Циципас в полуфинале Australian Open уступил Даниилу Медведеву.
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