Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»

Стефанос Циципас / фото - tennisnet.com

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас назвал главную цель в текущем сезоне.

Грека цитирует eurosport.co.uk:

Пока я могу играть и набирать очки для попадания на итоговый, я доволен.

Я хочу добиваться успехов на многих турнирах, в которых участвую, будь то Roland Garros, Wimbledon или US Open. Я просто стараюсь набрать как можно больше очков.

Моя цель – зарабатывать 1000-1200 очков в месяц. А в принципе мне нужно просто сосредоточиться на своем теннисе».