Зверев не без проблем обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде
Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
Греческий теннисист назвал главную цель в текущем сезоне
Стефанос Циципас / фото - tennisnet.com
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас назвал главную цель в текущем сезоне.
Грека цитирует eurosport.co.uk:
«Сейчас я сконцентрирован на выступлении в Риме. Roland Garros – это просто один из турниров, который я играю в течение года. Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка.
Пока я могу играть и набирать очки для попадания на итоговый, я доволен.
Я хочу добиваться успехов на многих турнирах, в которых участвую, будь то Roland Garros, Wimbledon или US Open. Я просто стараюсь набрать как можно больше очков.
Моя цель – зарабатывать 1000-1200 очков в месяц. А в принципе мне нужно просто сосредоточиться на своем теннисе».
Стефанос Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако.
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