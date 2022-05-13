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Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»

Греческий теннисист назвал главную цель в текущем сезоне
Теннис ATP
22:10
Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка»
Стефанос Циципас / фото - tennisnet.com

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас назвал главную цель в текущем сезоне.

Грека цитирует eurosport.co.uk:

«Сейчас я сконцентрирован на выступлении в Риме. Roland Garros – это просто один из турниров, который я играю в течение года. Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка.

Пока я могу играть и набирать очки для попадания на итоговый, я доволен.

Я хочу добиваться успехов на многих турнирах, в которых участвую, будь то Roland Garros, Wimbledon или US Open. Я просто стараюсь набрать как можно больше очков.

Моя цель – зарабатывать 1000-1200 очков в месяц. А в принципе мне нужно просто сосредоточиться на своем теннисе».

Стефанос Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако.  

Рене Тер Велде
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