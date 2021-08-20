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Циципас: «Я не против вакцинации, просто не вижу причин прививаться молодым»

Греческий теннисисит высказал свое мнение о ситуации с коронавирусом
Теннис ATP
17:55
Циципас: «Я не против вакцинации, просто не вижу причин прививаться молодым»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Стефанос Циципас распространил свою позицию по вопросу вакцинации от ковида. Ранее 23-летний теннисист сказал, что не будет прививаться, пока это не стало обязательным.

Грека цитирует портал sdna.gr:

«Вакцина еще недостаточно протестирована, она новая. У нее есть побочные эффекты, я лично знаю людей, у которых они были. Я не против вакцинации, просто я не вижу причин прививаться людям моей возрастной группы – это нужно пожилым, насколько я понимаю. Пока это недостаточно изученный вопрос, и пока вакцинация не стала обязательной в туре, я не вижу причин.

Я так считаю. Я не сказал ничего странного. Зачем тогда вообще нужны интервью, если нужно играть в дипломатов и нельзя выразить свою точку зрения?

Каждый должен иметь право делать то, что считает правильным для себя. Те, кто хочет защитить себя вакциной, идут и делают это. Я считаю, что нам, молодым, лучше перенести вирус и развить иммунитет. Я не считаю, что это плохо. Если наступит момент, когда вакцинация станет обязательной, значит, надо будет сделать это. Но до тех пор я хочу, чтобы появилась усовершенствованная вакцина, у которой будет больше плюсов, чем минусов».

Стефанос Циципас сыграет на Кубке Лейвера в Бостоне за Команду Европы.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефанос Циципас коронавирус

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