Циципас: «Я не против вакцинации, просто не вижу причин прививаться молодым»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Стефанос Циципас распространил свою позицию по вопросу вакцинации от ковида. Ранее 23-летний теннисист сказал, что не будет прививаться, пока это не стало обязательным.

Грека цитирует портал sdna.gr:

Я так считаю. Я не сказал ничего странного. Зачем тогда вообще нужны интервью, если нужно играть в дипломатов и нельзя выразить свою точку зрения?

Каждый должен иметь право делать то, что считает правильным для себя. Те, кто хочет защитить себя вакциной, идут и делают это. Я считаю, что нам, молодым, лучше перенести вирус и развить иммунитет. Я не считаю, что это плохо. Если наступит момент, когда вакцинация станет обязательной, значит, надо будет сделать это. Но до тех пор я хочу, чтобы появилась усовершенствованная вакцина, у которой будет больше плюсов, чем минусов».