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Циципас: «Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся»

Грек также отметил поддержку болельщиков
Теннис Grand Slam
15:55
Циципас: «Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Греческий теннисист Стефанос Циципас в послематчевом интервью прокомментировал победу над американцем Тейлором Фритцем в четвертом круге Australian Open.

«Эпический матч, больше нечего сказать. Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся, оставался стабильным в ключевые моменты.

Эмоции переполняют. Стадион просто пылал. Это все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Я знал, что выносливость сыграет роль, и все все время напоминал себе: «Давай, работай, не сдавайся. Чуть-чуть терпения». В итоге это принесло результат.

Мне помогло то, что стадион был за меня. Я чувствовал, что они меня подталкивают в тяжелые моменты. Атмосфера сыграла очень важную роль. Спасибо».

В четвертьфинале Стефанос Циципас сыграет с Янником Синнером.


Рене Тер Велде
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