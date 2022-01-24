Циципас: «Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Греческий теннисист Стефанос Циципас в послематчевом интервью прокомментировал победу над американцем Тейлором Фритцем в четвертом круге Australian Open.

Эмоции переполняют. Стадион просто пылал. Это все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Я знал, что выносливость сыграет роль, и все все время напоминал себе: «Давай, работай, не сдавайся. Чуть-чуть терпения». В итоге это принесло результат.

Мне помогло то, что стадион был за меня. Я чувствовал, что они меня подталкивают в тяжелые моменты. Атмосфера сыграла очень важную роль. Спасибо».