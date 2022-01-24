Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open
Циципас: «Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся»
Грек также отметил поддержку болельщиков
15:55
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Греческий теннисист Стефанос Циципас в послематчевом интервью прокомментировал победу над американцем Тейлором Фритцем в четвертом круге Australian Open.
«Эпический матч, больше нечего сказать. Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся, оставался стабильным в ключевые моменты.
Эмоции переполняют. Стадион просто пылал. Это все слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Я знал, что выносливость сыграет роль, и все все время напоминал себе: «Давай, работай, не сдавайся. Чуть-чуть терпения». В итоге это принесло результат.
Мне помогло то, что стадион был за меня. Я чувствовал, что они меня подталкивают в тяжелые моменты. Атмосфера сыграла очень важную роль. Спасибо».
В четвертьфинале Стефанос Циципас сыграет с Янником Синнером.
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