Циципас: «Зверев ничего не отдавал просто так, заставлял работать в каждом розыгрыше»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над третим номером мирового рейтинга Александром Зверевым в полуфинале турнира серии Masters в Риме (Италия).

Саша ничего не отдавал просто так, заставлял работать в каждом розыгрыше. Я горжусь тем, что со временем начал лучше читать игру и понял, что работает.

На жаре очень тяжело, очень жестко. Но мне это нравится. Такая погода мне нравится больше дождя, когда невозможно играть. Так что это хорошо. На небе ни облачка. Это здорово».