Циципас вышел в финал турнира серии Masters в Риме
Циципас: «Зверев ничего не отдавал просто так, заставлял работать в каждом розыгрыше»
Греческий теннисист прокомментировал победу над немцем
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над третим номером мирового рейтинга Александром Зверевым в полуфинале турнира серии Masters в Риме (Италия).
«То, что я очень точно работал на подаче. Это было очень важно. В первом сете был момент, когда я чувствовал, что допускаю одни и те же ошибки после подачи. Во втором и третьем я от этого избавился, использовал свои сильнейшие стороны и работал с умом.
Саша ничего не отдавал просто так, заставлял работать в каждом розыгрыше. Я горжусь тем, что со временем начал лучше читать игру и понял, что работает.
На жаре очень тяжело, очень жестко. Но мне это нравится. Такая погода мне нравится больше дождя, когда невозможно играть. Так что это хорошо. На небе ни облачка. Это здорово».
Стефанос Циципас назвал главную цель в текущем сезоне.
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