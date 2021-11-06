Цуренко в борьбе проиграла в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
Украинки узнали имена своих соперниц
Леся Цуренко / Фото - tennisua.orgЧетыре украинки сыграет на турнире серии WTA250 в Линце (Австрия) с призовым фондом в 235 238 долларов.
Леся Цуренко (№113) и Катерина Козлова (№129) стартуют с квалификационного этапа соревнований. Цуренко получила 7-й номер посева в квалификации.
В первом раунде квалификации Цуренко выйдет на корт с Мэнди Минеллой из Люксембурга (№240).
Козлова свой матч сыграет против 6-й сеянной болгарки Виктории Томовой (№112).
Напомним, что с основной сетки свой путь к трофею начнут Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Турнир состоится с 6 по 12 ноября.
Накануне 19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) проиграла экс-первой ракетке мира Симоне Халеп (0:6, 1:6).
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