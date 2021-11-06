Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце

Украинки узнали имена своих соперниц







Леся Цуренко / Фото - tennisua.org

Четыре украинки сыграет на турнире серии WTA250 в Линце (Австрия) с призовым фондом в 235 238 долларов.(№113) и(№129) стартуют с квалификационного этапа соревнований. Цуренко получила 7-й номер посева в квалификации.В первом раунде квалификации Цуренко выйдет на корт сиз Люксембурга (№240).Козлова свой матч сыграет против 6-й сеянной болгарки Виктории Томовой (№112).Напомним, что с основной сетки свой путь к трофею начнутТурнир состоится с 6 по 12 ноября.Накануне 19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) проиграла экс-первой ракетке мира Симоне Халеп (0:6, 1:6).