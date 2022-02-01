Цуренко назвала турнир, который мечтает выиграть

На этом турнире украинка в 2018-м году удивила многих

Леся Цуренко / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 111) рассказала, что мечтает выиграть Открытый чемпионат США.



«Если конкретный, то US Open. Нравится он мне очень по покрытию. Американский хард мне всегда заходит».

Вы там и до четвертьфинала доходили. Можно еще такое повторить?

«Можно и еще лучше выступить. Вопрос только в локте».

Отметим, что в 2018 году Цуренко дошла до четвертьфинала US Open, проиграв Наоми Осаке.

Напомним, Цуренко также рассказала, что в 2022-м году в Украине пройдет турнир WTA, к организации которого она причастна.