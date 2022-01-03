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Цуренко не отдала ни единого гейма сопернице в полуфинале квалификации турнира в Мельбурне

Снигур в двух сетах уступила британке Дарт
Теннис WTA
07:32
Цуренко не отдала ни единого гейма сопернице в полуфинале квалификации турнира в Мельбурне
Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

На турнире серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2 полуфинальные матчи квалификации сыграли две украинки.

Леся Цуренко (WTA, 118) вышла в финал отбора, уничтожив Тину Смит 6:0, 6:0.

Украинка за менее часа игры реализовала 6 из девяти брейк-поинтов. Австралийка допустила 6 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.

В следующем раунде Цуренко скрестит ракетки с Александрой Саснович (WTA, 107).

Дарья Снигур (WTA, 153) уступила двенадцатой сеяной квалификации Хэрриет Дарт (WTA, 123) 4:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 20 минут. Дарья сделала 1 эйс, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-поинта из четырех. Британка допустила 3 «двойных» и сделала 5 брейков.

Напомним, что в основной сетке турнира сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Олег Шумейко-младший
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Леся Цуренко Дарья Снигур

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