Цуренко не отдала ни единого гейма сопернице в полуфинале квалификации турнира в Мельбурне
На турнире серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2 полуфинальные матчи квалификации сыграли две украинки.
Леся Цуренко (WTA, 118) вышла в финал отбора, уничтожив Тину Смит 6:0, 6:0.
Украинка за менее часа игры реализовала 6 из девяти брейк-поинтов. Австралийка допустила 6 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
В следующем раунде Цуренко скрестит ракетки с Александрой Саснович (WTA, 107).
Дарья Снигур (WTA, 153) уступила двенадцатой сеяной квалификации Хэрриет Дарт (WTA, 123) 4:6, 2:6.
Матч продлился 1 час 20 минут. Дарья сделала 1 эйс, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-поинта из четырех. Британка допустила 3 «двойных» и сделала 5 брейков.
Напомним, что в основной сетке турнира сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.
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