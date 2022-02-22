Цуренко не смогла доиграть матч с россиянкой в Мексике

Из-за проблем с правой рукой украинка решила не продолжать борьбу

Фото: БТУ

Леся Цуренко (WTA, 127) в связи с повреждением проиграла в стартовом матче турнира серии WTA250 в Гвадалахаре, Мексика, Анастасии Потаповой (WTA, 111) 4:6, 2:2.



Украинка по ходу поединка обращалась к физиотерапевту из-за проблем с правой рукой и из-за травмы решила не продолжать поединок. Теннисистки провели на корте час. Цуренко реализовала 4 брейк-поинта из десяти и допустила 8 «двойных». Россиянка сделала 5 брейков и 5 раз ошиблась при подаче.

В следующем раунде Потапова сыграет с Анной Каролиной Шмидловой.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на «тысячнике» в Дохе после первого круга.