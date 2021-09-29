Цуренко не сумела навязать борьбу 88-й ракетке мира на турнире в Нур-Султане

Украинская теннисистка проиграла во втором круге соревнований

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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 161) завершила выступление на турнире серии WTA-250 в Нур-Султане, уступив во втором круге россиянке Варваре Грачовой (WTA 88) – 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 31 минуту. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.

Последние несколько лет Цуренко борется с травмами. Второй круг турнира в Нур-Султане – повторение ее лучшего результата на соревнованиях WTA в этом сезоне.

Напомним, помимо Цуренко, другие ведущие украинские теннисистки на этой неделе отправились в Чикаго, где проходит турнир категории 500. Первый номер посева на тех соревнованиях получила Элина Свитолина.