Цуренко: «Во время межсезонья мне удалось улучшить уровень своей игры»
Цуренко – о сопернице в первом раунде: «Это неприятный жребий»
Украинская теннисистка сыграет против первой ракетки мира
14 января 14:13
Фото: Imago
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась ожиданиями от матча первого круга Australian Open против лидера мирового рейтинга Эшли Барти:
«Вариантов, конечно, было много, с кем я могу играть, и это был один из неприятных. Барти все-таки первая ракетка мира, играет здорово и накануне выиграла турнир. Что ж, у меня уже был такой опыт 2 года назад. Думаю, что матч пройдет на стадионе и это приятно. Посмотрим, для меня это будет хороший тест, чтобы проверить все то, что мы наработали за межсезонье».
Напомним, Цуренко стала единственной украинкой, которая удачно прошла квалификацию.
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