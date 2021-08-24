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Цуренко одержала победу на старте квалификации US Open

Украинка обыграла менее рейтинговую соперницу
Теннис Grand Slam
22:37
Цуренко одержала победу на старте квалификации US Open
Леся Цуренко / фото - Twitter

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу Австралии с 219-й строчки рейтинга WTA Эллен Перез со счетом 7:5, 7:6. Благодаря этой победе в Нью-Йорке украинка вышла во второй круг квалификации US Open.

180-я ракетка мира из Украины подала навылет 1 раз, при 3 двойных ошибках и 5 реализованных шансах на брейк. Соперница дважды подала навылет, ошибившись на подаче 3 раза.

Отметим, что теннисистки встречались на корте впервые. За место в финале отборочного турнира Леся сразиться против победительницы пары 92-й ракетки мира Анны Шмидловой и француженки из-за пределов топ-200 рейтинга Тессы Андриянжафитримо.

Другая киевлянка – Марта Костюк также одержала победу на турнире в США.

Антон Кривенко
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Леся Цуренко

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