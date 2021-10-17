Цуренко отдала сопернице только два гейма и вышла в основу Кубка Кремля

Украинская теннисистка уверенно преодолела квалификацию московского турнира

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Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в основную сетку турнира серии WTA 500 в Москве, обыграв в финале квалификации представительницу Германии Анну-Лену Фридзам – 6:1, 6:1.

Матч продолжался 58 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также не имела ни одного брейк-поинта.

Цуренко в третий раз в карьере обыграла Фридзам.

В первом круге соперницами украинки могут стать: Даяна Ястремская, Вероника Кудерметова, Тереза Мартинцова, квалифайер или лаки-лузер.

Призовой фонд Кубка Кремля составляет $565,530.

Напомним, ранее в основную сетку этого же турнира только среди мужчин пробился Илья Марченко.