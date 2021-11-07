Цуренко переломила ход встречи и обыграла первую сеяную в финале квалификации в Австрии

Украинка в трех сетах обыграла румынку Кристиан

Леся Цуренко / Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 113) вышла в основную сетку турнира серии WTA 250 в Линце, Австрия, в финале квалификации обыграв первую сеяную отбора румынку Жаклен Кристиан (WTA, 104) со счетом 5:7, 6:4, 6:1.



За почти два с четвертью часа украинка реализовала 9 из 13-и брейк-поинтов, допустив 3 двойных ошибки. Румынка выиграла 6 геймов на подаче соперницы и 7 раз ошиблась при подаче. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Напомним, что в основе соревнований сыграют также Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которая на этой неделе выиграла пятый титул в сезоне. В финале квалификации выступит и Катерина Козлова.