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Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции

В следующем круге Леся сразится с австралийкой Айлой Томлянович
Теннис WTA
20:16
Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Леся Цуренко / Фото: j48tennis
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина по-разному провели матчи первого круга грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.

Так, Цуренко (№135 WTA) в двух сетах без проблем справилась с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии (№87 WTA) – 6:0, 6:2.

Леся сделала семь брейков и проиграла два гейма на своей подаче. Для Цуренко это первая победа в основной сетке турнира WTA с октября прошлого года. Теперь украинка встретится с шестой сеяной Айлой Томлянович из Австралии (№41 WTA).

А вот Калинина (№36 WTA), которая сумела выиграть только первый сет, уступила Петре Мартич из Хорватии (№60 WTA) – 6:3, 5:7, 6:7(5).

Напомним, что ранее Цуренко в квалификации одолела Кэти Макнелли.




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Теги

Леся Цуренко Ангелина Калинина

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