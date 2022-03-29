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Цуренко: «поблагодарила» рашистов после обстрела Николаеской ОГА

На момент атаки в здании ОГА находилось от 50 до 100 человек
Теннис WTA
29 марта 21:48
Цуренко: «поблагодарила» рашистов после обстрела Николаеской ОГА
Леся Цуренко

Вслед за саблисткой Ольгой Харлан, на авиаудар по Николаевской ОГА отреагировала и теннисистка Леся Цуренко:

 

«Это мой регион. Город, где я прожила год, когда была ребенком. Это не военная база!»

 


«1 человек пропал, 12 погибло, 34 пострадало»


Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале.


 

Источник: XSPORT
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Леся Цуренко

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