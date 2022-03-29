Цуренко: «поблагодарила» рашистов после обстрела Николаеской ОГА
На момент атаки в здании ОГА находилось от 50 до 100 человек
Леся Цуренко
Вслед за саблисткой Ольгой Харлан, на авиаудар по Николаевской ОГА отреагировала и теннисистка Леся Цуренко:
«Это мой регион. Город, где я прожила год, когда была ребенком. Это не военная база!»
«1 человек пропал, 12 погибло, 34 пострадало»
Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале.
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