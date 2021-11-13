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Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска

Украинская теннисистка отдыхает после сложного сезона
Теннис WTA
13:43
Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска
Леся Цуренко / фото - Instagram теннисистки

132-я ракетка мира украинка Леся Цуренко разгромно проиграла 69-й ракетке мира Элисон ван Уайтванк во втором круге турнира серии WTA 250 в Линце, Австрия, и завершила свой сезон-2021.

Сейчас теннисистка отдыхает в Кишиневе и радует подписчиков в Instagram горячими фотографиями в купальнике.

Напомним, определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне.

Михаил Рыбак
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Леся Цуренко

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