Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге
Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска
Украинская теннисистка отдыхает после сложного сезона
Леся Цуренко / фото - Instagram теннисистки
132-я ракетка мира украинка Леся Цуренко разгромно проиграла 69-й ракетке мира Элисон ван Уайтванк во втором круге турнира серии WTA 250 в Линце, Австрия, и завершила свой сезон-2021.
Сейчас теннисистка отдыхает в Кишиневе и радует подписчиков в Instagram горячими фотографиями в купальнике.
Напомним, определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне.
Комментарии 0