Цуренко пробилась в финал квалификации «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Леся может стать пятой украинкой в основной сетке соревнований в США

Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 141) в полуфинале квалификации на турнир серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе обыграла Ирину Барэ (WTA, 116) 6:0, 3:6, 6:2.



За почти 2 часа на корте украинка реализовала 8 брейк-поинтов из пятнадцати и 5 раз ошиблась при подаче. Румынка сделала 4 брейка и допустила 6 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.

За выход в основную сетку «тысячника» Цуренко скрестит ракетки с словенкой Кайей Йуван. Отметим, что Леся может стать пятой украинкой в основе Индиан-Уэллса.