Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2

Украинка не смогла справиться с белорусской Саснович

Леся Цуренко / Фото - btu.org.ua

Украинская теннисистка(WTA, 118) без шансов проиграла белоруске(WTA, 107) в финале квалификации турнира Melbourne Summer Set 2 со счетом 5:7, 1:6.Матч продлился 1 час 36 минут. За это время Цуренко 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.Отметим, что Саснович выиграла третий матч подряд против Цуренко и вышла вперед в личных встреч.Напомним, в полуфинале квалификации Цуренко уничтожила