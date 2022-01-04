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Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2

Украинка не смогла справиться с белорусской Саснович
Теннис WTA
10:41
Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
Леся Цуренко / Фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA, 118) без шансов проиграла белоруске Александре Саснович (WTA, 107) в финале квалификации турнира Melbourne Summer Set 2 со счетом 5:7, 1:6.

Матч продлился 1 час 36 минут. За это время Цуренко 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.

Отметим, что Саснович выиграла третий матч подряд против Цуренко и вышла вперед в личных встреч.

Напомним, в полуфинале квалификации Цуренко уничтожила Тину Смит (6:0, 6:0).
Владимир Кириченко
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Леся Цуренко Александра Саснович

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