Цуренко не отдала ни единого гейма сопернице в полуфинале квалификации турнира в Мельбурне
Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
Украинка не смогла справиться с белорусской Саснович
Леся Цуренко / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Леся Цуренко (WTA, 118) без шансов проиграла белоруске Александре Саснович (WTA, 107) в финале квалификации турнира Melbourne Summer Set 2 со счетом 5:7, 1:6.
Матч продлился 1 час 36 минут. За это время Цуренко 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.
Отметим, что Саснович выиграла третий матч подряд против Цуренко и вышла вперед в личных встреч.
Напомним, в полуфинале квалификации Цуренко уничтожила Тину Смит (6:0, 6:0).
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