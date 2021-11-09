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Цуренко решительно настроена выиграть заключительный в сезоне турнир WTA

Украинская теннисистка уже пробилась во второй круг соревнования
Теннис WTA
08:42
Цуренко решительно настроена выиграть заключительный в сезоне турнир WTA
Фото: GEPA Pictures

Украинская теннисистка Леся Цуренко объяснила, почему он столько много выигрывает матчей в заключительной части сезона, а также рассказала о желании завоевать титул чемпионки турнира серии WTA 250 в Линце:

«Последние два года я только смотрю, как другие играют. И вот наконец-то я тоже могу выступать и могу играть много матчей. Очень рада вернуться на корт. Когда ты травмирован продолжительное время, очень сложно наблюдать за тем, как другие люди играют, а ты только падаешь вниз в рейтинге. Сейчас я необычайно счастлива.

Удачные результаты в конце сезона связаны с тем, что я все еще свежая, совсем не устала и могу играть много матчей подряд. Чувствую, что имею много внутренних резервов, которые помогают мне сражаться. Но этот турнир очень непростой, потому что для завоевания титула нужно выиграть семь матчей за семь дней. Я уже выиграла три, осталось всего четыре и победа в кармане. Легко (смеется – прим.)».


Турнир в Линце – заключительное соревнование WTA в сезоне. Накануне Цуренко пробилась во второй круг, где встретится с 69-й ракеткой мира Элисон ван Уайтванк.

Источник: sport.ua Сергей Остапенко
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