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Цуренко с боем вышла в финал квалификации турнира в Румынии

В следующем круге украинке будет противостоять победительница пары Рошка – Захарова
Теннис WTA
18:31
Цуренко с боем вышла в финал квалификации турнира в Румынии
Леся Цуренко / фото - Getty Images

145-я ракетка мира украинка Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации хардового турнира категории WTA 250 в румынском Клуже. Теннисистка с трудом обыграла испанку Ивонн Кавалье-Реймерс со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. За это время Цуренко реализовала 5 брейкпоинтов из 5 и выиграла 4 гейма подряд, не сумев сделать ни одного эйса и допустив 5 двойных ошибок. Ее соперница также не сумела ни разу подать навылет, выиграв 5 геймов на приеме и допустив 2 двойных.

В финале Цуренко ждет матч с победительницей пары Амалия Рошка Анастасия Захарова.

Напомним, в прошлом матче Цуренко проиграла Вондрушовой.

 

Михаил Рыбак
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