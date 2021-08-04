Цуренко снялась с матча второго круга турнира в Румынии

Украинка провела на корте 50 минут

Леся Цуренко / фото - БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира серии WTA в Клуж-Напоке, Румыния. Украинка не смогла завершить матч второго круга против австралийки Сеоны Мендес.

Встреча продлилась 50 минут и на момент снятия с матча Леся проигрывала 3:4. В 8-м гейме украинка обратилась за помощью к физио. По ходу гейма на своей подаче Цуренко испытывала проблемы со спиной или поясницей. Леся воспользовалась медицинским перерывом, но в итоге приняла решение досрочно завершить поединок. К тому моменту соперницы выполнили по 2 брейка.

269-я ракетка мира Мендес сыграет в четвертьфинале против второй сеяной Андреи Петкович из Германии.

Напомним, что Марта Костюк уже вернулась к тренировкам на корте, восстановившись после травмы плеча.