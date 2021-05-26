Цуренко одержала победу в первом круге квалификации Roland Garros
Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros
Украинка досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции
20:35
Леся Цуренко / фото - sport.ua
Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros против Магдалены Френх из Польши.
Причиной отказа послужила травма локтя, который беспокоит ее с 2019 года.
В первом круге квалификации Roland Garros Леся Цуренко одержала победу над американкой Даниэлей Лао.
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