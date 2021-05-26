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Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros

Украинка досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции
Теннис Grand Slam
20:35
Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros
Леся Цуренко / фото - sport.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros против Магдалены Френх из Польши.

Причиной отказа послужила травма локтя, который беспокоит ее с 2019 года.

В первом круге квалификации Roland Garros Леся Цуренко одержала победу над американкой Даниэлей Лао.

Рене Тер Велде
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Леся Цуренко

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