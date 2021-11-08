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Цуренко сотворила сенсацию в Австрии, обыграв россиянку из топ-30

Украинка в двух сетах обыграла Александрову
Теннис WTA
15:23
Цуренко сотворила сенсацию в Австрии, обыграв россиянку из топ-30
Леся Цуренко / Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 132) в первом круге турнира серии WTA250 в Линце, Австрия, обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (WTA, 30) 6:4, 7:6 (2).

За 102 минуты на корте украинка реализовала 5 из 10-и брейк-поинтов. Россиянка сделала 4 эйса, трижды ошиблась при подаче и выиграла 4 гейма на подаче соперницы. Леся еще ни разу не проигрывала Екатерине – третья победа в личных встречах.

Напомним, что барьер первого раунда соревнований не удалось преодолеть Даяне Ястремской, а Ангелина Калинина и Катерина Козлова сыграют свои стартовые матчи позже.

Олег Шумейко-младший
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Леся Цуренко Екатерина Александрова

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