Цуренко стартувала з перемоги в кваліфікації Roland Garros

Українка дуже легко перемогла опонентку з Колумбії

Леся Цуренко / Фото: j48tennis

В першому колі кваліфікації Roland Garros українка Леся Цуренко (WTA 121) виграла у колумбійки Еміліани Аранго (WTA 244) з рахунком 6:0, 6:1.

Матч тривав 57 хвилин, упродовж яких українка не подала жодного ейсу, тоді як у суперниці їх було два. При цьому, у Лесі три подвійні помилки проти шести у колумбійки.

Також Цуренко реалізувала сім з дев'яти брейк-пойнтів проти одного з трьох у суперниці.

У другому колі кваліфікації Цуренко зіграє з переможницею матчу кореянки Су Джон Чан та італійки Сари Еррані.

Нагадаємо, раніше Цуренко заявила, що не хоче бачити росіян.