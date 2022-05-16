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Цуренко стартувала з перемоги в кваліфікації Roland Garros
Українка дуже легко перемогла опонентку з Колумбії
18:43
Леся Цуренко / Фото: j48tennis
В першому колі кваліфікації Roland Garros українка Леся Цуренко (WTA 121) виграла у колумбійки Еміліани Аранго (WTA 244) з рахунком 6:0, 6:1.
Матч тривав 57 хвилин, упродовж яких українка не подала жодного ейсу, тоді як у суперниці їх було два. При цьому, у Лесі три подвійні помилки проти шести у колумбійки.
Також Цуренко реалізувала сім з дев'яти брейк-пойнтів проти одного з трьох у суперниці.
У другому колі кваліфікації Цуренко зіграє з переможницею матчу кореянки Су Джон Чан та італійки Сари Еррані.
Нагадаємо, раніше Цуренко заявила, що не хоче бачити росіян.
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