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Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике

Украинская теннисистка проведет первый матч после Australian Open
Теннис WTA
11:54
Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике
Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в основной сетке турнира серии WTA 250 в Мексике.

В первом круге Цуренко сыграет против 86-й ракетки мира Анастасии Потаповой из России.

Турнир пройдет с 21 по 27 февраля. Первая сеянная – чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану. Призовой фонд турнира – $239,477.

Напомним, все украинки из топ-100 рейтинга на следующей неделе будут выступать в Дохе.

Сергей Остапенко
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Леся Цуренко

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