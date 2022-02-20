Цуренко попала в основную сетку турнира WTA в Мексике
Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике
Украинская теннисистка проведет первый матч после Australian Open
Фото: ФТУ
Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в основной сетке турнира серии WTA 250 в Мексике.
В первом круге Цуренко сыграет против 86-й ракетки мира Анастасии Потаповой из России.
Турнир пройдет с 21 по 27 февраля. Первая сеянная – чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану. Призовой фонд турнира – $239,477.
Напомним, все украинки из топ-100 рейтинга на следующей неделе будут выступать в Дохе.