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Цуренко сыграет с россиянкой в финале квалификации крупного турнира в США
Снигур и Ястремская завершили участие на соревнованиях в Майами
Фото: j48tennis.net
Леся Цуренко (WTA, 135) победой над пятой сеяной Клэр Лю (WTA, 90) стартовала в квалификации турнира серии WTA1000 в Майами 6:4, 7:5.
В финале отбора в основную сетку Цуренко сыграет с россиянкой Верой Звонаревой (WTA, 117).
Еще две украинки Даяна Ястремская (WTA, 104) и Дарья Снигур (WTA, 139) проиграли свои матчи Кэролайн Доулхайд (WTA, 174) 3:6, 0:3 и Хармони Тан (WTA, 91) 3:6, 2:6 соответственно.
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