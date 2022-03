Цуренко: «Теперь у каждого украинца есть своя кошмарная история»

Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко призналась, что обеспокоена ситуацией в Украине.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY