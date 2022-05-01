Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»

Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко долучилася до марафону XSPORT «Разом до перемоги!». Вона розповіла про лист, направлений до ATP і WTA, з вимогою дізнатися у російських і білоруських тенісистів про їх ставлення до війни, яка продовжує забирати життя українців.

Я не хочу зараз розповідати про все, що буде далі з нашого боку. Це був один з перших кроків.

Ми вважаємо, що зараз не маємо такого прям жорсткого права, щоб почати кричати: «Ану давайте їх банити!» – хоча, всередині, я скажу чесно, ми себе так і почуваємо. Та все ж в медіа-простір ми поки що виходимо трішки м’якше. Однак ми готуємо цілий комплекс дій, ми будемо продовжувати.

Неймовірно вдячні Wimbledon за те, що вони проявили таку жорстку позицію. Великобританія взагалі з нами і народ Великобританії. У нас є дуже багато аргументів на користь того, що, дійсно, гравці з цих двох країн мають бути забанені. Але через політику ATP, WTA і ITF це не так просто зробити. Потрібно крок за кроком за це боротися».