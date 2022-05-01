Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Відома українська тенісистка Леся Цуренко долучилася до марафону XSPORT «Разом до перемоги!». Вона розповіла про лист, направлений до ATP і WTA, з вимогою дізнатися у російських і білоруських тенісистів про їх ставлення до війни, яка продовжує забирати життя українців.
«Це не останні наші дії. Ми будемо продовжувати боротися за права. За наші права, за права українців. Ми будемо робити наступні кроки і вони будуть спрямовані на те, щоб все було у світі справедливо, щоб у тенісному світі все стало справедливо. Бо зараз відчувається порушений баланс. Ми хочемо його відновити. Хочемо, щоб з українцями рахувалися, щоб знали, що ми будемо боротися за свої права.
Я не хочу зараз розповідати про все, що буде далі з нашого боку. Це був один з перших кроків.
Ми вважаємо, що зараз не маємо такого прям жорсткого права, щоб почати кричати: «Ану давайте їх банити!» – хоча, всередині, я скажу чесно, ми себе так і почуваємо. Та все ж в медіа-простір ми поки що виходимо трішки м’якше. Однак ми готуємо цілий комплекс дій, ми будемо продовжувати.
Неймовірно вдячні Wimbledon за те, що вони проявили таку жорстку позицію. Великобританія взагалі з нами і народ Великобританії. У нас є дуже багато аргументів на користь того, що, дійсно, гравці з цих двох країн мають бути забанені. Але через політику ATP, WTA і ITF це не так просто зробити. Потрібно крок за кроком за це боротися».
Нагадаємо, Цуренко також розповіла про скандал в збірній України, який розігнав віце-президент Федерації тенісу України.