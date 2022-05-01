Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
18:50
Бокс. Международный турнир "Первый среди равных". Днепр

Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»

Заявила, що українські тенісисти будуть цього добиватися
Теннис WTA
17:59
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко долучилася до марафону XSPORT «Разом до перемоги!». Вона розповіла про лист, направлений до ATP і WTA, з вимогою дізнатися у російських і білоруських тенісистів про їх ставлення до війни, яка продовжує забирати життя українців.

«Це не останні наші дії. Ми будемо продовжувати боротися за права. За наші права, за права українців. Ми будемо робити наступні кроки і вони будуть спрямовані на те, щоб все було у світі справедливо, щоб у тенісному світі все стало справедливо. Бо зараз відчувається порушений баланс. Ми хочемо його відновити. Хочемо, щоб з українцями рахувалися, щоб знали, що ми будемо боротися за свої права.

Я не хочу зараз розповідати про все, що буде далі з нашого боку. Це був один з перших кроків.

Ми вважаємо, що зараз не маємо такого прям жорсткого права, щоб почати кричати: «Ану давайте їх банити!» – хоча, всередині, я скажу чесно, ми себе так і почуваємо. Та все ж в медіа-простір ми поки що виходимо трішки м’якше. Однак ми готуємо цілий комплекс дій, ми будемо продовжувати.

Неймовірно вдячні Wimbledon за те, що вони проявили таку жорстку позицію. Великобританія взагалі з нами і народ Великобританії. У нас є дуже багато аргументів на користь того, що, дійсно, гравці з цих двох країн мають бути забанені. Але через політику ATP, WTA і ITF це не так просто зробити. Потрібно крок за кроком за це боротися».

Нагадаємо, Цуренко також розповіла про скандал в збірній України, який розігнав віце-президент Федерації тенісу України.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леся Цуренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Эксклюзив
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
28 апреля 16:35
Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга
Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга
Теннис WTA
21 апреля 20:15
Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Теннис WTA
20 апреля 20:16
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
Теннис WTA
17 апреля 17:39
«Тримайся, рідна!» Цуренко опубликовала украинскую народную песню
«Тримайся, рідна!» Цуренко опубликовала украинскую народную песню
Теннис WTA
02 апреля 19:10

Новости: Теннис

Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Эксклюзив
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
WTA
17:59
Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу
Калініна вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10, здолавши екс-першу ракетку світу Мугурусу
WTA
15:26
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
WTA
12:59
Ястремская не реализовала матч-поинт и уступила во втором раунде «тысячника» в Мадриде
Ястремская не реализовала матч-поинт и уступила во втором раунде «тысячника» в Мадриде
WTA
30 апреля 20:02
«При такой агрессивной политике, как в россии, спорта может просто не быть нигде!» Открытое письмо украинской теннисистки
«При такой агрессивной политике, как в россии, спорта может просто не быть нигде!» Открытое письмо украинской теннисистки
WTA
30 апреля 10:25
Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде
Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде
WTA
30 апреля 08:30
Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
WTA
29 апреля 18:45
Ястремская вышла во второй круг крупного турнира в Испании
Ястремская вышла во второй круг крупного турнира в Испании
WTA
28 апреля 22:00
Стаховський запропонував свій варіант замість «Ні війні», щоб уникнути непорозумінь
Стаховський запропонував свій варіант замість «Ні війні», щоб уникнути непорозумінь
ATP
28 апреля 18:55
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
7
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
21
Все новости