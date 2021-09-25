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Цуренко уничтожила соперницу на старте квалификации турнира в Нур-Султане

Украинка проиграла лишь три гейма
Теннис WTA
15:04
Цуренко уничтожила соперницу на старте квалификации турнира в Нур-Султане
Фото: БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 164) одержала победу над представительницей Индии Рутуджой Бхосале (WTA 476) на старте квалификации турнира серии WTA-250 в Нур-Султане – 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница также не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта.

Соперница Цуренко по финалу квалификации пока неизвестна.

Напомним, на прошлой неделе украинка пробилась в основную сетку турнира аналогичной серии в Люксембурге, где проиграла уже в первом раунде.


Сергей Остапенко
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