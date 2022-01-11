Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open
Украинка отдала своей сопернице лишь один гейм
09:58
Леся Цуренко / Фото - TwitterУкраинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №118 ) переиграла индуску Анкиту Райну (WTA №202) в первом раунде квалификации Australian Open со счетом 6:1, 6:0.
Матч продлился чуть менее часа. Цуренко не совершила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, выиграла 6/6 геймов на своей подаче.
Отметим,что это была первая официальная встреча теннисисток.
Во втором раунде квалификации Цуренко сыграет с победительницей матча Валентини Грамматикопулу / Эйша Мухаммед.
Ранее украинка Марта Костюк в дуэте с полькой Катаржиной Питер уверенно преодолели барьер первого раунда парного турнира WTA в Аделаиде.
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