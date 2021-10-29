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Цуренко в борьбе проиграла в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке

Леся – первая украинская теннисистка, которая завершила выступление на турнире в Румынии
Теннис WTA
29 октября 16:19
Цуренко в борьбе проиграла в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке
Фото: пресс-служба турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон в четвертьфинале турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния – 2:6, 6:3, 3:6.

Цуренко без шансов проиграла первый сет. Во второй парти украинская теннисистка также уступала 1:3, но сумела перевернуть игру и выиграть пять геймов подряд, забрав второй сет.

К сожалению, в решающей партии уровень игры Цуренко снизился. Ключевой момент матча случился при счете 3:4 в пользу Петерсон. Леся завладела преимуществом 0:30, однако затем проиграла восемь розыгрышей кряду и, соответственно, поединок.

На корте теннисистки провели 1 час и 59 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 4 эйса, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 8 брейк-поинтов.

Следующей соперницей Петерсон может стать другая украинка – Ангелина Калинина, которая позже проведет матч против Аннет Контавейт.

Также выступление в Клуж-Напоке продолжает Марта Костюк. Она в четвертьфинале сыграет против чемпионки US Open.

Возвращаясь к Цуренко, стоит отметить, что выступление в Клуж-Напоке позволит ей подняться на 113 место в рейтинге WTA. Сейчас украинка – 127.

Сергей Остапенко
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Леся Цуренко

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