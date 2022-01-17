Цуренко в первом круге Australian Open без шансов проиграла Барти

Украинке повезло не проиграть всухую

Леся Цуренко / Фото: j48tennis

В первом круге Australian Open украинка Леся Цуренко (WTA 119) проиграла первой ракетке мира Эшли Барти со счетом 0:6, 1:6.



Матч длился 56 минут, в течение которых Барти подала пять эйсов, тогда как украинка ни разу не подала навылет. При этом, украинка допустила одну двойную ошибку.

Также Цуренко не реализовала ни один из своих двух брейков, против пяти реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Напомним, ранее Калинина проиграла Пегуле в первом круге Australian Open.