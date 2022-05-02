Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг

Їй здається це справедливим

Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко в інтерв’ю XSPORT висловила точку зору, що наша збірна після поразки від США має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг:

«Я вважаю, що це буде справедливо. Я вважаю, що зараз це саме те, що має робити весь світ [підтримувати Україну]. Те, що зараз показує Україна, її люди…»

Відзначимо, що наразі визначені 11 з 12 учасників фіналу турніру. Якщо його прийматиме котрась з країн-учасниць, то у організаторів буде можливість запросити одну команду, надавши їй wild card.

Також Леся Цуренко заявила, що в українських тенісистів є чіткі підстави вимагати бану для російських і білоруських тенісистів.