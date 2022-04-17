«Тримайся, рідна!» Цуренко опубликовала украинскую народную песню
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
Украинка обыграла американку Кэти Макнелли
Леся Цуренко / Фото: Getty ImagesЛеся Цуренко (№134 WTA) на старте квалификации в рамках грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле добыла победу. В полуфинале отбора украинка, посеянная под седьмым номером, в двух сетах оказалась сильнее американки Кэти Макнелли (№197 WTA) – 6:3, 6:2.
За 1 час 17 минут Леся не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки, реализовала пять из восьми брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.
За путевку в основу Цуренко поборется с Джейми Форлис из Австралии (№235 WTA).
Ранее мы сообщали, что Украина проиграла решающий парный матч на Кубке Билли Джин Кинг.
Комментарии 0