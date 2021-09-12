Цуренко уступила в трехчасовом матче в полуфинале квалификации US Open
Цуренко вышла в основную сетку турнира в Люксембурге
Украинка в финале квалификации победила испанку Бучу
Леся Цуренко / Фото: USTA
Леся Цуренко (WTA, 180) выиграла финальный матч квалификации турнира серии WTA250 в Люксембурге у Кристины Бучи (WTA, 161) 6:3, 2:6, 6:4.
Украинка за 1 час 50 минут на корте реализовала 9 брейк-поинтов из 14-и и единожды ошиблась при подаче. Испанка сделала 1 эйс, 8 геймов выиграла на подаче соперницы и допустила 3 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – 2:0 в пользу Леси.
Напомним, что US Open впервые выиграла квалифаер.
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