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Цуренко вышла в основную сетку турнира в Люксембурге

Украинка в финале квалификации победила испанку Бучу
Теннис WTA
12 сентября 13:29
Цуренко вышла в основную сетку турнира в Люксембурге
Леся Цуренко / Фото: USTA

Леся Цуренко (WTA, 180) выиграла финальный матч квалификации турнира серии WTA250 в Люксембурге у Кристины Бучи (WTA, 161) 6:3, 2:6, 6:4.

Украинка за 1 час 50 минут на корте реализовала 9 брейк-поинтов из 14-и и единожды ошиблась при подаче. Испанка сделала 1 эйс, 8 геймов выиграла на подаче соперницы и допустила 3 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – 2:0 в пользу Леси.

Напомним, что US Open впервые выиграла квалифаер.

Олег Шумейко-младший
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