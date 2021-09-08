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Турнир молодых. 18-летняя Радукану выбила олимпийскую чемпионку в четвертьфинале US Open

Представительница Великобритании победила в двух партиях
Теннис Grand Slam
8 сентября 21:20
Турнир молодых. 18-летняя Радукану выбила олимпийскую чемпионку в четвертьфинале US Open

18-летняя теннисистка Эмма Радукану сотворила очередную сенсацию US Open-2021. В четвертьфинале британка в двух сетах обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Радукану выполнила 6 подач навылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта. Ее соперница, занимающая 12-е место в рейтинге, сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме.

В полуфинале Радукану сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова – Мария Саккари.

Открытый чемпионат США-2021 полон сенсаций от молодых игроков. В женской части сетки, помимо Радукану, невероятные результаты демонстрирует Лейла Фернандес. В мужской – испанец Карлос Алькарас дошел до четвертьфинала.

Напомним, Радукану громко о себе заявила еще на Wimbledon, где она дошла до четвертьфинала.

Сергей Остапенко
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Теги

Эмма Радукану Белинда Бенчич

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