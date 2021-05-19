Федерер: «Я точно не выиграю Roland Garros, даже не ставлю такую цель»
Турнир New York Open переедет в другой город
Организаторы решили сменить локацию впервые за 3 года
фото - New York Open
Организаторы турнира АТР New York Open приняли решение изменить локацию проведения соревнований.
Последние 3 года турнир проходил в Нью-Йорке. А в следующем сезоне первенство пройдет в Далласе.
Турниры уровня АТР не проходили в Далласе с 1989 года.
Напомним, в обновленном рейтинге АТР изменений в топ-10 не произошло.
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