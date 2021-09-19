Турнир в Люксембурге прекратил сотрудничество с WTA

Последний женский розыгрыш выиграла 18-летняя Таусон





Организаторы турнира в Люксембурге прекращают сотрудничество с Женской теннисной ассоциацией (WTA). Об этом говорится на странице в Twitter.



Со следующего сезона турнир будет выставочным.

Турнир в Люксембурге уже носил статус выставочного с 1991 по 1995 года. С 1996 года турнир проводился под эгидой WTA. С тех пор соревнования пропускали лишь в 2020-м из-за пандемии COVID-19.

Напомним, последний турнир в Люксембурге выиграла 18-летняя датчанка Клара Таусон.