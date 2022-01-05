У Джоковича после прилета в Мельбурн обнаружили проблемы с визой

Команда серба неправильно оформила документы

Фото: ATP

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович столкнулся с проблемами с визой после прилета в Мельбурн. Theage.com.au сообщает, что команда серба неправильно оформила документы.



В связи с этим пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Ноле – но местные власти ответили отказом. Несмотря на это, пограничная служба все равно может впустить Джоковича.

Премьер-министр Австралии заявил, что Джоковича отправят домой, если он не сможет доказать, что не может біть вакцинирован.