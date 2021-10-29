У Элины Свитолиной появится «Звезда» на площади в Киеве

В этом году спортсменка завоевала первую в истории Украины олимпийскую медаль в теннисе

Фото: WTA

У самой успешной теннисистки в истории Украины Элины Свитолиной появится своя звезда на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве.

Церемония открытия звезды состоится 2 ноября. Об этом сама Свитолина сообщила в Instagram.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Свитолина завоевала бронзу – это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.

Однако текущий сезон получился самым худшим для Элины за последние время. Вследствие этого она впервые за четыре с половиной года покинет топ-10 мирового рейтинга.