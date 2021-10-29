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У Элины Свитолиной появится «Звезда» на площади в Киеве

В этом году спортсменка завоевала первую в истории Украины олимпийскую медаль в теннисе
Теннис WTA
29 октября 15:36
У Элины Свитолиной появится «Звезда» на площади в Киеве
Фото: WTA

У самой успешной теннисистки в истории Украины Элины Свитолиной появится своя звезда на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве.

Церемония открытия звезды состоится 2 ноября. Об этом сама Свитолина сообщила в Instagram.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Свитолина завоевала бронзу – это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.

Однако текущий сезон получился самым худшим для Элины за последние время. Вследствие этого она впервые за четыре с половиной года покинет топ-10 мирового рейтинга.

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина

Комментарии 3

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29 октября 2021г. 16:26
Круто, рядом с Шевченко и Блохиным, ни фига себе. Че это она звезда?Напрашивается невольно рифма. То шо первая из теннмсисток наших негра в мужья взяла, то за это звезду?
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29 октября 2021г. 16:06
За что звезду? Там олимпийские чемпионы, чемпионы мира. А она при чем??? Не выиграла ни одного турнира Большого шлема, вылетела из топ 10 и никогда не была выше 3 места в рейтинге, на Олимпиаде только бронза, все бронзовые призеры получают звезду в Киеве?????. Еще поставьте рядом со звездой черный полумесяц, что бы понимали, что не нашлось украинского мужика для женитьбы, токо негра надо было....
1 0
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29 октября 2021г. 16:27
Все правильно.
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