Свитолина впервые за четыре с половиной года вылетит из топ-10
У Элины Свитолиной появится «Звезда» на площади в Киеве
В этом году спортсменка завоевала первую в истории Украины олимпийскую медаль в теннисе
Фото: WTA
У самой успешной теннисистки в истории Украины Элины Свитолиной появится своя звезда на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве.
Церемония открытия звезды состоится 2 ноября. Об этом сама Свитолина сообщила в Instagram.
На Олимпийских играх-2020 в Токио Свитолина завоевала бронзу – это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.
Однако текущий сезон получился самым худшим для Элины за последние время. Вследствие этого она впервые за четыре с половиной года покинет топ-10 мирового рейтинга.
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