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У Гвадалахарі з'явиться турнір WTA 1000

Також заплановані нові змагання й в інших містах
Теннис WTA
22:58
У Гвадалахарі з'явиться турнір WTA 1000

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала календар на вересень та жовтень 2022 року, де з'явився новий великий турнір.

12 вересня пройде турнір в Осаці, 19-го в Токіо. Вони стануть для Японії першими турнірами WTA з 2019-го року.

Також 19 вересня стартує турнір в корейському Сеулі.

26 вересня почнуться турніри у Таллінні (Естонія) та 3 жовтня у Монастірі (Туніс). 17 жовтня у Гвадалахарі (Мексика) дебютує турнір WTA 1000.

Як повідомлялося, в ATP зараховуватимуть очки за турніри в Англії, куди не пустять росіян.


Карен Агабекян
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