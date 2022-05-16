У Гвадалахарі з'явиться турнір WTA 1000

Також заплановані нові змагання й в інших містах

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала календар на вересень та жовтень 2022 року, де з'явився новий великий турнір.

12 вересня пройде турнір в Осаці, 19-го в Токіо. Вони стануть для Японії першими турнірами WTA з 2019-го року.

Також 19 вересня стартує турнір в корейському Сеулі.

26 вересня почнуться турніри у Таллінні (Естонія) та 3 жовтня у Монастірі (Туніс). 17 жовтня у Гвадалахарі (Мексика) дебютує турнір WTA 1000.

Як повідомлялося, в ATP зараховуватимуть очки за турніри в Англії, куди не пустять росіян.