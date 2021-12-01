У Китая реальные проблемы? Евросоюз обратил внимание на ситуацию с Пэн Шуай

Пэн Шуай / фото - Getty Images

Европейский союз выпустил официальное заявление по делу китайской теннисистки Пэн Шуай, которая обвинила вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

Евросоюз требует от Китая представить доказательства, что спортсменка находится на свободе и ей ничего не угрожает. Портал SI опубликовал текс заявления.

Помимо этого мы настаиваем на полном, честном и прозрачном расследовании ее слов о сексуальном насилии.

ЕС против практики необоснованного лишения свободы и призывает власти Китая действовать в соответствии с обязательствами по обеспечению прав человека, которые прописаны в национальном и международном законодательстве».