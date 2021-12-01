WTA: «Было хорошо увидеть Пэн Шуай в недавних видео, но они не снижают беспокойство Тура»
У Китая реальные проблемы? Евросоюз обратил внимание на ситуацию с Пэн Шуай
По слухам, теннисистку держат в неволе после обвинений в адрес вице-премьера страны
Пэн Шуай / фото - Getty Images
Европейский союз выпустил официальное заявление по делу китайской теннисистки Пэн Шуай, которая обвинила вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии.
Евросоюз требует от Китая представить доказательства, что спортсменка находится на свободе и ей ничего не угрожает. Портал SI опубликовал текс заявления.
«Мы присоединяемся к требованиям предоставить доказательства того, что она свободна и ей ничего не угрожает. Мы требуем у властей Китая информацию о безопасности и местоположении Пэн Шуай.
Помимо этого мы настаиваем на полном, честном и прозрачном расследовании ее слов о сексуальном насилии.
ЕС против практики необоснованного лишения свободы и призывает власти Китая действовать в соответствии с обязательствами по обеспечению прав человека, которые прописаны в национальном и международном законодательстве».
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